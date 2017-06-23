Жителя Саранска "развели" более чем на 150 тысяч при покупке электромагнитов

Житель Саранска обратился в полицию с заявлением о том, что стал жертвой мошенников. По словам 41-летнего потерпевшего, он лишился 151 750 рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, мужчина нашел на сайте "Авито" объявление о продаже электромагнитов в Оренбурге. Жителя Саранска привлекла низкая стоимость товара – она была в 6 раз ниже, чем в магазинах.

Клиент созвонился с продавцом и сказал, что хочет купить партию товара. По условиям сделки, электромагниты продавец должен был загрузить в фуру, принадлежащую приятелю потерпевшего, который в тот момент находился в Оренбурге.

Аферист связался с водителем, обманным путем заставил сделать переадресацию на его номер, после чего позвонил покупателю уже от имени шофера и заявил, что товар загружен, следовательно, деньги можно переводить. После этого жертва перевела крупную сумму на счет банковской карты.

Вскоре покупатель узнал, что его "развели": товар загружен не был, а деньги он перевел преступнику.

Источник: 13.мвд.рф