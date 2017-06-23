В Мордовии на протяжении трех дней будут ловить пьяных водителей

Сегодня, 23 июня, на территории Мордовии стартовала очередная операция "Нетрезвый водитель". Продлится она 3 дня - до 25 июня включительно.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, инспекторы ДПС будут дежурить во всех районах Саранска и районах республики. При проверке водителей на трезвость вновь будет применяться "метод Бахуса": на участках автодорог будет выставлен коридор из конусов, в который будут вынуждены заехать водители всех автомобилей. Если у инспектора ДПС появится подозрение, что водитель, прошедший "лабиринт", находится в нетрезвом состоянии, ему предложат пройти освидетельствование на наличие алкоголя в крови.

Благодаря подобной практике количество ДТП с участием нетрезвых водителей на территории республики сократилось на треть, уточнили в ведомстве.

Источник: gibdd.ru/r/13