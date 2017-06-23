Трое жителей Саранска оштрафованы за кражу 100 тонн песка

Жители Саранска в Пролетарском районном суде услышали свой приговор за кражу песка. Как сообщает региональная транспортная полиция, трое обвиняемых отделались крупными штрафами.

В феврале 2017 года появились данные, что с территории транспортного комплекса Мордовии, где хранились стройматериалы для реконструкции одного из объектов федерального значения, было украдено более 100 тонн песка. Подозреваемые вскоре были задержаны: ими оказались работник предприятия, которому имущество было передано на хранение, а также два водителя.

Стройматериал они беспрепятственно вывозили с территории комплекса, после чего продавали своему приятелю. Выручку злоумышленники делили между собой.