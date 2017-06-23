В Рузаевском и Атяшевском районах прошли антидопинговые семинары

В Мордовии продолжается реализация антидопинговой программы "Профилактика применения допинга". Она разработана экспертами Минспорта Мордовии и утверждена экспертным советом Минобразования региона.

Семинары, на которых рассказывается о пагубном влиянии допинга, проходят как в Саранске, так и в районах региона. Недавно первые занятия состоялись в Рузаевском и Атяшевском районах.

Мероприятия были организованы на базе пришкольных лагерях в общеобразовательных школах. В Атяшевском районе для ребят также прошли внеклассные уроки.

Цель подобных семинаров - сформировать в обществе (особенно это касается подрастающего поколения) полную нетерпимость к употреблению и распространению допинга в спорте.

Источник: Минспорта РМ