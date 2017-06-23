Сильнейшие велосипедисты-ВМХ соберутся в Омске на чемпионате и первенстве России

В поселке Ростовка, который находится около Омска, с 30 июня по 2 июля пройдет чемпионат и первенство РФ по велоспорту-ВМХ. А ровно за неделю до этого турнира в том же поселке стартуют международные соревнования "Omsk-Open 2017".

На турнире "Omsk-Open 2017" велосипедисты поборются за очки UCI, по количеству которых позже будет сформирован состав сборной России на летнюю Олимпиаду в Токио 2020 года. А в рамках чемпионата и первенства страны будут разыгрываться не только очки UCI, но и титул чемпиона страны.

Поучаствовать в одном из главных событий велосезона приедут спортсмены со всей страны, отмечают в Минспорта РМ. Первый старт запланирован на 30 июня, однако основная программа традиционно выпадет на выходные – 1 и 2 июля.

Источник: Минспорта РМ