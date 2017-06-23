Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Спортсмен из Мордовии Николай Горин взял золото на молодежном первенстве РФ по легкой атлетике

Спортсмен из Мордовии Николай Горин взял золото на молодежном первенстве РФ по легкой атлетике

Мордовские спортсмены завоевали 2 медали молодежного первенства России по легкой атлетике. Соревнования прошли в Саранске, участие в них приняли спортсмены до 23 лет.

Николай Горин стал победителем в беге на дистанции 1500 метров. Илья Терентьев добыл серебро в метании молота. К слову, Горин участвовал и в забеге на 800 метров, но стал лишь 12-м.

Другие мордовские спортсмены выступили не так удачно. Ближе всего к пьедесталу почета были Юлия Исаева, занявшая 5-е место в прыжках в длину, и Мария Феоктистова, которая в метании молота стала 9-й. В прыжках в высоту Дарья Коронцевич заняла 12-е место. Юлия Ступина расположилась на 14-й позиции в беге на 400 метров.


Источник: Минспорта РМ