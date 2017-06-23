Спортсмен из Мордовии Николай Горин взял золото на молодежном первенстве РФ по легкой атлетике

Мордовские спортсмены завоевали 2 медали молодежного первенства России по легкой атлетике. Соревнования прошли в Саранске, участие в них приняли спортсмены до 23 лет.

Николай Горин стал победителем в беге на дистанции 1500 метров. Илья Терентьев добыл серебро в метании молота. К слову, Горин участвовал и в забеге на 800 метров, но стал лишь 12-м.

Другие мордовские спортсмены выступили не так удачно. Ближе всего к пьедесталу почета были Юлия Исаева, занявшая 5-е место в прыжках в длину, и Мария Феоктистова, которая в метании молота стала 9-й. В прыжках в высоту Дарья Коронцевич заняла 12-е место. Юлия Ступина расположилась на 14-й позиции в беге на 400 метров.

Источник: Минспорта РМ