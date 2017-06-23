Наркоторговцы из Саранска получили 26 лет тюрьмы на четверых

В Саранске вынесли приговор четырем гражданам, которые признаны виновными в совершении наркопреступлений. В прокуратуре Мордовии сообщили, что марте прошлого года мужчины устроили картель по продаже запрещенного зелья.

Преступники покупали наркотики оптом, а затем расфасовывали их на мелкие дозы и продавали на территории Саранска, Ковылкинского и Темниковского районов путем "закладок". Их бизнес просуществовал не очень долго – правоохранители вычислили и задержали членов синдиката.

По приговору Октябрьского районного суда Саранска двое обвиняемых проведут за решеткой по 6,5 лет, один – 7 лет, еще один – 6. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Источник: prokrm.ru