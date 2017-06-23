В Мордовии благодаря камерам на дорогах на 51,9% снизилось количество ДТП из-за превышения скорости

Камеры фотовидеофиксации нарушений помогают навести порядок на дорогах Мордовии.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, за 5 месяцев текущего года благодаря видеокамерам на 51,9% снизилось количество ДТП, произошедших по причине превышения скорости. На 50% стало меньше аварий по причине игнорирования сигналов светофора, на 23,3% - по причине выезда на полосу встречного движения.

За указанный период сотрудники ГИБДД обработали свыше 315 тысяч фотоматериалов. На нарушителей наложено штрафов на сумму более 116 млн рублей.

Водители Мордовии не меняются: самыми частыми нарушениями в регионе остаются превышение скорости, проезд на красный свет, непредоставление преимущества в движении пешеходам и выезд на встречную полосу.

Источник: gibdd.ru/r/13