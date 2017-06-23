Пенсионерку из Мордовии, потерявшую документы, вдобавок обманул интернет-мошенник

65-летняя жительница Ковылкинского района Мордовии стала жертвой афериста. Пострадавшая в отделении полиции сообщила, что потеряла сумочку с документами на свое имя. Понадеявшись на помощь других жителей Ковылкино, она в группе "Подслушано в Ковылкино" в соцсети "ВКонтакте" разместила информацию о пропаже и пообещала вознаграждение за возврат документов.

Вскоре в "личку" потерпевшей пришло сообщение от афериста, который поведал, что нашел пропажу с перечисленными в объявлении документами, информирует пресс-служба МВД по РМ. В качестве вознаграждения он потребовал 5 тысяч рублей, однако позже согласился на сумму в 3 тысячи.

Пенсионерка не удосужилась проверить, действительно ли написавший ей человек нашел документы, и отправила необходимую сумму на счет абонентского номера. Однако после этого переписка прекратилась, страница пользователя была удалена.

Уже установлено, что абонентский номер, на который заявительница перевела деньги, зарегистрирован в Краснодарском крае.

Источник: 13.мвд.рф