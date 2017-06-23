В Мордовии работает "телефон доверия" для граждан, пострадавших от коррупции среди приставов

Жители Мордовии могут сообщить по "телефону доверия" о случаях коррупции среди служебных приставов. Конфиденциальность обращения гарантируется, уточнили в пресс-службе УФССП по РМ.

Любому звонившему при общении с оператором нужно быть готовым назвать свою фамилию, имя, отчество, номер домашнего, мобильного или рабочего телефона, а также почтовый адрес.

"Телефон доверия" работает круглосуточно. Вся поступившая информация незамедлительно доводится до сведения руководителя УФССП, после чего ее старательно проверяют. Лишь после этого обратившемуся гражданину дают обстоятельный ответ по его вопросу в письменной форме.

Источник: r13.fssprus.ru