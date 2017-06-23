"Дорожная инспекция ОНФ" добралась до Мордовии

Активисты ОНФ прибыли в Мордовию, чтобы проинспектировать "Карту убитых дорог" в Саранске. Дорожной инспекции предстоит оценить качество дорог в столице региона. В основном среди них те магистрали, состояние которых население посчитало наиболее плачевным и нанесло на "Карту убитых дорог" через Интернет.

Дорожные инспекторы уже побывали на аварийном участке дороги по ул. Большевистская, на перекрестке улиц Коммунистическая и Титова, а также на ул. Т. Бибиной. Гостей сопровождали представители администрации города, которые комментировали ситуацию и рассказывали о планах по ремонту дорог.

В общей сложности активисты ОНФ посетят 85 регионов и 200 городов РФ. По итогам рейда вновь будет составлен общероссийский рейтинг качества дорог.

Источник: izvmor.ru