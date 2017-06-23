Новый универсам «Пятёрочка» открылся на объекте «Ростелекома» в Республике Мордовия

Федеральная торговая сеть «Пятерочка» открыла на объекте «Ростелекома» новый универсам в Рузаевке на пл. Привокзальная, 4. Арендуемая площадь помещения составила около 600 кв. м. Это уже третий магазин, открытый в Республике Мордовия на площадях оператора связи, еще два работают в Саранске и в Ардатове.

«Опыт сотрудничества в сфере редевелопмента показал эффективность использования освобожденных производственных помещений, – отметил директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» Игорь Вольфсон. – Торговая сеть «Пятёрочка» с гибкой ценовой политикой и большим выбором товаров вносит свой вклад в расширение сети магазинов шаговой доступности для населения. Я надеюсь, что появление нового универсама станет приятной новостью для жителей близлежащих домов».

В марте 2015 года федеральная торговая сеть «Пятёрочка» и ПАО «Ростелеком» подписали Соглашение о намерениях, в рамках которого компании будут создавать условия для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, направленного на повышение эффективности использования объектов недвижимости «Ростелекома». В течение 2015-2017 гг. «Ростелеком» предложит торговой сети «Пятерочка» к покупке и в долгосрочную аренду объекты для открытия около 300 универсамов в различных регионах России. Программа редевелопмента (реконструкция объектов недвижимости с целью более эффективного их использования) охватывает большинство регионов присутствия «Ростелекома» и «Пятерочки».

Федеральная торговая сеть «Пятерочка» – крупнейшая российская сеть продуктовых магазинов «у дома». Количество универсамов, работающих под управлением компании, составляет 9 002 (данные на 31.03.17 г.). «Пятерочка» находится в управлении компании X5 Retail Group. Сеть X5 Retail Group включает в себя супермаркеты «Перекресток», гипермаркеты «Карусель» и магазины «Экспресс», а также распределительные центры и грузовой автотранспорт.

Помимо сотрудничества с X5 Retail Group, филиал в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» готов взаимодействовать и с другими партнерами. В настоящее время телекоммуникационный оператор предлагает в аренду или на продажу другие площади на территории республики. Получить более подробную информацию по таким объектам можно по телефону (8 342) 47-36-69.