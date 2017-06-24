"Мордовия" проведет товарищеский матч с "Соколом" 28 июня

Саранская "Мордовия" активно готовится к новому сезону в ПФЛ. В рамках подготовки команда из региона-13 сыграет с саратовским "Соколом". Встреча пройдет 28 июня в Саратове на стадионе "Локомотив".

Напомним, по итогам минувшего сезона обе команды не смогли удержаться в ФНЛ и вылетели в третий по значимости дивизион РФ. Шансы "Мордовии" на спасение были лучше, чем у "Сокола" - для этого команде Марат Мустафина в последнем туре нужно было дома обыграть "Луч-Энергию". Однако саранская команда не смогла этого сделать, завершив поединок вничью - 1:1.

В итоге, "Мордовия" набрала 40 очков и заняла 17-е место в итоговой таблице ФНЛ. "Сокол" (39 очков) расположился на 18-й строке.