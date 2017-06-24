Директор "Мордовии" Алексей Порфененко стал участником внеочередной конференции РФС

Директор ФК "Мордовия" Алексей Порфененко принял участие во внеочередной конференции Российского футбольного союза. Мероприятие прошло в гостинице "Хилтон Экспофорум" в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба "Мордовии", участие в работе конференции приняли президент РФС Виталий Мутко и гендиректор оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин, а также 125 делегатов из различных регионов России. В качестве приглашенных гостей выступали президент ФИФА Джанни Инфантино и директор департамента УЕФА по вопросам национальных ассоциаций Зоран Лакович.

Главной темой конференции стал ход подготовки России к чемпионату мира 2018 года.

Источник: fc-mordovia.ru