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Директор "Мордовии" Алексей Порфененко стал участником внеочередной конференции РФС

Директор "Мордовии" Алексей Порфененко стал участником внеочередной конференции РФС

Директор ФК "Мордовия" Алексей Порфененко принял участие во внеочередной конференции Российского футбольного союза. Мероприятие прошло в гостинице "Хилтон Экспофорум" в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба "Мордовии", участие в работе конференции приняли президент РФС Виталий Мутко и гендиректор оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин, а также 125 делегатов из различных регионов России. В качестве приглашенных гостей выступали президент ФИФА Джанни Инфантино и директор департамента УЕФА по вопросам национальных ассоциаций Зоран Лакович.

Главной темой конференции стал ход подготовки России к чемпионату мира 2018 года.


Источник: fc-mordovia.ru