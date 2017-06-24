Депутат из Мордовии пойдет под суд за аферу на 8 млн

Экс-глава крестьянско - фермерского хозяйства "Сорокин В.В.", который одновременно является членом совета депутатов Нововыселского сельского поселения Зубово-Полянского района, обвиняется в крупном мошенничестве и подделке документов. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе СКР по Мордовии сообщили, что в мае мужчина заключил соглашение с Минсельхоз региона на реконструкцию животноводческой фермы. На эти цели он получил из федерального бюджета 8 млн рублей.

Чтобы отчитаться якобы о проделанной работе, в январе 2015 года он сфабриковал поддельные платежные поручения и предоставил их в министерство. На деле же деньги пошли совсем на иные цели.

Дело передано в суд.

Источник: mordovia.sledcom.ru