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Василий Пискарев высказался насчет назначения Владимира Воронкова заместителем генсека ООН

Василий Пискарев высказался насчет назначения Владимира Воронкова заместителем генсека ООН

Депутат Госдумы РФ от Мордовии Василий Пискарев прокомментировал назначение Владимира Воронкова заместителем генерального секретаря ООН. В этом ранге он возглавит контртеррористическое управление организации.

"Россия обладает огромным опытом противодействия терроризму и экстремизму как на законодательном уровне, так и в применении правовых норм в этой сфере. Но главное, наши правоохранители на своем практическом опыте выработали наиболее эффективные механизмы, позволяющие пресекать преступные планы террористов. Потому назначение Владимира Воронкова на должность заместителя генерального секретаря - руководителя контртеррористического управления ООН - не просто правильный выбор Антониу Гутерриша, но и здравый шаг ООН в направлении консолидации усилий с Россией в борьбе с международным терроризмом",- заявил Пискарев.

Он также отметил, что данное назначение свидетельствует еще и о том, что РФ все делает верно в борьбе с международным терроризмом.


Источник: izvmor.ru