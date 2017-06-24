Василий Пискарев высказался насчет назначения Владимира Воронкова заместителем генсека ООН

Депутат Госдумы РФ от Мордовии Василий Пискарев прокомментировал назначение Владимира Воронкова заместителем генерального секретаря ООН. В этом ранге он возглавит контртеррористическое управление организации.

"Россия обладает огромным опытом противодействия терроризму и экстремизму как на законодательном уровне, так и в применении правовых норм в этой сфере. Но главное, наши правоохранители на своем практическом опыте выработали наиболее эффективные механизмы, позволяющие пресекать преступные планы террористов. Потому назначение Владимира Воронкова на должность заместителя генерального секретаря - руководителя контртеррористического управления ООН - не просто правильный выбор Антониу Гутерриша, но и здравый шаг ООН в направлении консолидации усилий с Россией в борьбе с международным терроризмом",- заявил Пискарев.

Он также отметил, что данное назначение свидетельствует еще и о том, что РФ все делает верно в борьбе с международным терроризмом.

Источник: izvmor.ru