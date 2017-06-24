Михаил Бабич побывал на мясоперерабатывающем комплексе "Юбилейное" в Чамзинском районе

Полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич в рамках своего визита в Мордовию посетил Чамзинский район, где осмотрел мясоперерабатывающий комплекс ООО "Юбилейное". Данное предприятие начало свою работу еще в 2013 году. На сегодняшний день завод выпускает около 400 наименований продукции, которая благополучно продается в 66 регионах РФ, а также идет на экспорт: в Казахстан, Абхазию, Таджикистан, Кыргызстан.

В прошлом году "Юбилейное" произвело 101 тыс. тонн мяса птицы в год. На 2017 год запланировано 120 тыс. тонн, а в следующем году завод "грозится" обеспечить выпуск 160 тыс. тонн.

В настоящее время здесь за счет собственных средств на предприятии проходит модернизация цеха глубокой переработки. Общий объем инвестиций в работы — 15,4 млн. рублей.

Михаил Бабич задал вопрос о влиянии мясоперерабатывающего производства на окружающую среду. Предприятие работает в замкнутом, безотходном режиме. Продукты переработки используются здесь же – из них создается комбикорм для птицы. Вредного воздействия на окружающую среду завод практически не оказывает.

Источник: izvmor.ru