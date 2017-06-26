Золотых медалистов в Мордовии награждали "со вкусом" "МаХито"

В Мордовии 23 июня состоялось награждение тех выпускников школ, которые завершили обучение с золотыми медалями. Представители разных районов региона-13 по очереди выходили на сцену республиканского Дворца культуры. Медали урчали врио главы Мордовии Владимир Волков и председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин.

На протяжении всей церемонии на сцене находится популярный в Саранске кавер-бэнд "МаХито", который исполнял зажигательные мелодии и не давал никому скучать. Многие школьники охотно танцевали под знакомые мелодии.

Отметим, что вместе с медалями выпускники получали в подарок памятные часы.

Источник: izvmor.ru