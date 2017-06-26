Михаил Бабич провел совещание по вопросам развития АПК Мордовии

Полпред президента России в ПФО Михаил Бабич провел совещание по вопросам развития АПК и перерабатывающей промышленности Мордовии. Совещание состоялось в Торбеево.

Перед началом совещания Михаил Бабич посетил Чамзинский район, где осмотрел мясоперерабатывающий комплекс ООО "Юбилейное". Позже полпред президента высоко оценил вклад региона-13 в развитие продовольственной безопасности страны.

В регионе показатели производства сельхозпродукции на душу населения в 2,5 раза превышают средний российский уровень. Вся продукция региона востребована не только в России, но и за рубежом.

Владимир Волков также подчеркнул, что еще четыре предприятия республики готовы отправить свою продукцию на экспорт. Что касается внутреннего рынка, то 60-80% продукции сельхозпроизводителей Мордовии отправляется в регионы России. Мордовские производители занимают 10% российского рынка сыров и цветов, однако на будущее поставлена задача удвоить этот показатель, заняв 20%.

В ходе совещания обсуждались также проблемы АПК.

Источник: izvmor.ru