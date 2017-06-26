Школьников Атюрьевского района кормили "подозрительными" яйцами

Специалисты Россельхознадзора по РМ и ПО выявили нарушение в одной из школ Атюрьевского района. В пресс-службе ведомства сообщили, что в одном учебном заведении детей кормили непроверенными яйцами.

В ходе плановой проверки представители школы не смогли предоставить на продукцию документы. Соответственно, узнать, где яйца были приобретены, а также не вышел ли у них срок годности, оказалось невозможным.

Лицо, ответственное за данное нарушение, привлечено к административному штрафу. С директором учреждения проведена разъяснительная беседа.

Как сообщалось ранее, в Мордовии инспектор Россельхознадзора исследовал участки аграрного назначения общей площадью 60,04 га, находящиеся неподалеку от с. Большая Поляна.

Источник: fsvps.ru