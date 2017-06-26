Forbes включил представителя Мордовии в рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов

Депутат Госсобрания Мордовии, предприниматель Сергей Сиушов вошел в рейтинг госслужащих и депутатов РФ с наибольшими доходами, который был составлен престижным изданием Forbes. По данным издания, семейный доход представителя региона-13 составляет 547 млн рублей.

Сиушов является гендиректором группы компаний "Сфера", которая объединяет предприятия самых различных направлений. Это и производство стройматериалов, и изготовление сельхозпродукции, и услуги по строительству домов, и логистические услуги.

Лидером рейтинга Forbes стал депутат городского совета Улан-Удэ и владелец розничной сети "Титан" Вадим Бредний. Кроме него, в тройку лидеров вошли акционер рыбопромышленной компании "Океанрыбфлот" Валерий Пономарев и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Источник: Forbes