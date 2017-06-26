Количество пострадавших от укусов клещей в Мордовии приближается к 200

По состоянию на 23 июня количество жителей Мордовии, пострадавших от укусов клещей, составило 188 человек. Среди пострадавших 77 – дети, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РМ.

Лидером по количеству пострадавших остается Саранск - 47 человек (24 ребенка). 13 человек зарегистрировано в Рузаевском, по 12 - в Кочкуровском, Ромодановском и Старошайговском районах.

Несмотря на то, что Мордовия не является территорией, эндемичной по клещевому энцефалиту, эксперты Роспотребнадзора не рекомендуют снимать клещей самостоятельно. Если с вами произошла такая неприятность, следует немедленно обратиться к доктору.

Источник: Роспотребнадзор РМ