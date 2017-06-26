В Чамзинском районе пьяные угонщики доехали на украденном авто только до кювета

В Чамзинском районе Мордовии задержаны двое угонщиков автомобиля. С заявлением об угоне в полицию обратилась работница одного из предприятий. По словам пострадавшей, у нее с автостоянки пропала машина "ВАЗ".

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, правоохранители вскоре разыскали угнанный автомобиль. Он находился в кювете недалеко от села Корсаковка. В салоне находились и сами угонщики, которые были пьяны.

Через некоторое время оказалось, что оба преступника работают вместе с потерпевшей. На ее машине нетрезвые коллеги решили добраться до дома, однако не справились с управлением и слетели в кювет.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф