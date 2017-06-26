Фермер из Мордовии стал обладателем гранта молодежного форума "iВолга-2017"

В Самарской области подошел к завершению крупнейший форум молодежи Приволжского федерального округа "iВолга-2017". Он продолжался 10 дней, за которые участники придумывали различные проекты по экологии, экономике, программированию, туризму. Среди прочих гостей мероприятие посетил полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич.

Один из грантов форума получил 22-летний фермер из Старошайговского района Мордовии Алексей Лавров с проектом по производству сыра французских и итальянских сортов. Отметим, что еще до начала форума эксперты считали проект Лаврова главным претендентом на победу в одной из самых престижных номинаций - "Ты - предприниматель".

Алексей получил 300 тысяч рублей гранта, которые пойдут на покупку оборудования.

Источник: izvmor.ru