Юридический перевод: выбираем качество

Подавляющая часть материалов для перевода юридической тематики — документы различного рода. Наиболее простой вариант — личные, например паспорта, свидетельства о рождении справки и прочее. Для многих есть уже сделанные и выверенные шаблоны, что упрощает задачу переводчика, снижает стоимость для клиента и существенно ускоряет процесс. Юридические документы компаний — уставные, договора, отчеты — существенно сложнее и требуют кропотливого подхода. Здесь исполнителя ждет множество подводных камней, среди которых:

Специфический способ изложения. Это не фантазия составителей, а единственно работающая и проверенная столетиями возможность четко и однозначно подать важную информацию. Юридический перевод соответствовать установившимся нормам.

Сложная терминологическая база. В юриспруденции каждое явление, сущность, процесс имеют строгое четко определенное наименование. Любые отступления от нормы могут лишить документ законности.

Высокая ответственность. Малейшие ошибки в юридическом переводе приводят к финансовым потерям, иногда — ощутимым и болезненным.

Необходимость узаконивания. Сам по себе юридический перевод в большинстве случаев бесполезен. Понадобится его заверение у нотариуса или легализация определенным способом.

Вполне закономерный вывод — в юридическом переводе на первом месте стоит качество. Отдавая заказ в работу, нужно на 100 % убедиться в компетентности исполнителя.

Профессиональное бюро или фрилансер?

Безусловно, в обоих нишах можно найти безупречное качество и наткнуться на непередаваемый кошмар. Но по статистике число проблем при сотрудничестве с бюро существенно ниже. Солидные организации с большим стажем и годами зарабатываемым авторитетом гарантируют как минимум:

точное соблюдение сроков — болезнь пятиюродной бабушки уж никак не станет причиной задержек, а в форсмажорных ситуациях всегда подстрахует коллега;

фиксированная цена — возможно, она будет не самой низкой, но счет вам выставят сразу, с учетом сложности и срочности заказа;

качество юридического перевода — например, в международном агентстве Avis Rara переводчики имеют узкий профиль, а юридическими переводами занимаются специалисты, имеющие большой опыт в соответствующей тематики и часто — дополнительное высшее образование.

Подбирая переводческого партнера для долгосрочного сотрудничества, начинайте оценку с качества. Низкая цена юридического перевода — не всегда преимущество.