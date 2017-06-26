Саранские школьники в День памяти и скорби приняли "Эстафету памяти"

Школьники из Саранска в День памяти и скорби 22 июня стали участниками всероссийской акции "Эстафета памяти. Детство, обожженное войной". Собравшись в республиканской детской библиотеке, ребята прослушали рассказы о своих ровесниках, которые в тяжкое военное время трудились на заводах, а также о том, как наряду со взрослыми сражались в Брестской крепости и керченских катакомбах, в партизанских отрядах и в подполье.

Отметим, что в годы Великой Отечественной войны более 35 тысяч юных защитников Родины были награждены боевыми орденами и медалями, а четверо из них стали героями СССР.

Участники памятной акции активно знакомились с книжно-иллюстративной выставкой "Мы помним. Мы гордимся!", читали стихи о войне, рассказывали о своем участии в марше "Бессмертный полк".

Источник: izvmor.ru