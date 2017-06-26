В Мордовии "квартиросъемщик" обманул доверчивую пенсионерку на деньги

60-летняя жительница республики стала жертвой интернет-афериста.

Сообщается, что пострадавшая разместила на веб-сайте "Авито" объявление о сдаче жилья. Через некоторое время позвонил "квартиросъемщик". Он заявил, что согласен внести предоплату сразу за пару месяцев, и для этого попросил пенсионерку пройти к банкомату и провести ряд операций.

Доверчивая старушка выполнила все указания преступника, не осознавая, что подключила услугу "мобильный банк" к незнакомому телефону. Вследствие этого с ее счета были списаны свыше 14 000 рублей. О том, что осталась без своих сбережений, пострадавшая выяснила только лишь через некоторое время.

На данный момент по факту мошенничества проводится проверка.

Источник: izvmor.ru