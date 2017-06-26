Две жительницы Саранска лишились 18 тысяч рублей из-за интернет-аферистов

Две жительницы Саранска подали заявления в полицию, сообщив, что интернет-мошенники оставили их без денег. По словам потерпевших, они заказали товары в одном и том же "фальшивом" магазине.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, одна из пострадавших дам перевела 100% предоплату за велосипед, вторая — за обувь. Покупательницы честно ждали свои покупки в течение месяца, однако посылки так и не пришли, а страница интернет-магазина была удалена. В общей сложности девушки потеряли 18 тысяч рублей.

В настоящее время ведется розыск подозреваемых.

В связи с очередной аферой в Сети МВД Мордовии вновь призывает граждан быть бдительными и не покупать товар в сомнительных интернет-магазинах.

Источник: 13.мвд.рф