В Саранске дерево, росшее на территории детсада, рухнуло на припаркованные машины

В минувшую пятницу в Саранске произошло ЧП: дерево упало прямо на припаркованные автомобили.

Фотографии с места инцидента разместили очевидцы в соцсетях. Как стало известно, происшествие случилось в центре столицы Мордовии - по адресу ул. Большевитская, 96. Больше всего досталось одному автомобилю – темно-синей "Ладе Калина". Ей прямо на крышу упал ствол березы. Стоящие рядом машины пострадали меньше – их просто накрыло ветками.

Очевидцы также сообщают, что упавшее дерево росло на территории детского сада. К счастью, обошлось без пострадавших.

На данный момент неизвестно, что именно стало причиной инцидента. Одно можно сказать точно: владельцам машин придется выложить немалые суммы за ремонт.