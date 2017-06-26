Владимир Волков: С молодежью у нас все в порядке!

Врио главы Мордовии Владимир Волков, вручая золотые медали выпускникам региона, подчеркнул, что современная молодежь "дружит с головой", несмотря на критику со стороны старшего поколения. Напомним, торжественная церемония вручения состоялась в Республиканском дворце культуры.

"Старшее поколение часто ругает современную молодежь. Якобы она совершенно испортилась, стала легкомысленной, что называется "без царя в голове". Не та музыка, одежда, вызывающее поведение... Я с этим в корне не согласен. У нас растет отличное поколение, талантливое и перспективное. И вы – лучшее подтверждение тому, что с молодежью у нас все в порядке!"- заявил Волков.

Источник: izvmor.ru