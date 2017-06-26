Юнармейцы из Мордовии встретились с поисковым отрядом "Крепость" в Пензе

20 членов юнармейского оборонно-спортивного лагеря "Гвардеец-2", который находится в Мордовии, побывали в Пензе, где посетили базу филиала ФГКВОУ ВПО "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева" Минобороны России. Юные гвардейцы не только изо дня в день изучали военные дисциплины и тренировались, но также посвящают себя культуре.

Организаторы подготовили для гостей из РМ культурную программу, в которой предусмотрели посещение пензенского зоопарка и театра юного зрителя. В театре гвардейцам была представлена пьеса "Катюша" по мотивам военных песен, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Также в один из дней пребывания в лагере мордовские гвардейцы совершили обзорную экскурсию по наиболее значимым и примечательным местам Пензы. По окончании экскурсии в киноконцертном зале "Пенза" перед гвардейцами выступил ансамбль песни и танца "Казачья застава".

Кроме того, юноармейцы из Мордовии провели встречу с пензенским поисковым отрядом "Крепость", в состав которого входят 20 студентов Пензенского государственного университета и учащиеся Пензенского многопрофильного колледжа. Поисковики рассказали гвардейцам об истории поискового движения, продемонстрировали находки своего отряда.

Источник: izvmor.ru