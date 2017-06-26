Зачем нужны GPS-системы контроля расхода топлива?

Львиная доля затрат на содержание и обслуживание транспортных средств приходится именно на ГСМ. Потому вопрос контроля встал перед предпринимателями давно. Но решить его эффективно получилось только с внедрением современных систем. Старые схемы с установкой различных датчиков всегда терпели неудачу, недобросовестные водители находили возможности обмануть их и использовать часть бензина по собственному усмотрению.

GPS-мониторинг транспорта раз и навсегда решил проблему. Он безошибочен и всегда предоставляет точные данные о:

расходе топлива и пробеге ТС;

соответствии маршрута заданию;

месте, времени и объеме заправки.

Вы сможете быстро повысить рентабельность грузоперевозок, наладить точную организацию учета, повысить безопасность и дисциплину в компании.

Преимущества GPS-мониторинга перед прочими системами контроля

В прошлом популярными были следующие системы контроля:

использование собственных заправочных станций;

заправка ТС в сети партнерских заправочных станций;

расчет нормативного расхода, исходя из расстояния и типа ТС.

В первых двух случаях можно получить данные только о точном количестве залитого топлива, но возможные отливы или поездки вне маршрута контролировать нельзя. Третий вариант вообще сомнителен, так как базируется на плавающих нормативах.

С системой GPS вы в любой момент можете проверить уровень горючего, а так же то, как быстро он снижается. Можете рассчитать настоящую норму расхода горючего конкретным ТС за единицу времени. А еще можно проверять соответствие маршрута, скорость движения, количество и продолжительность остановок. Это поможет правильно спланировать расходы организации и исключает возможность мошенничества. Вы повысите надежность перевозок, так как всегда сможете проверить, где находится груз и точнее сообщить заказчику, когда он прибудет на место.

Подробнее об особенностях и разновидностях систем GPS-мониторинга для контроля топлива можно узнать на https://glonassgps.com/sistema-kontrolya-rashoda-topliva-skrt. Стоимость внедрения обычно окупается уже в первые 1-2 месяца использования.

Преимущества GPS-контроля для водителей

Современные системы дистанционного мониторинга принесут пользу и водителю. Благодаря им можно быстро выбрать оптимальный маршрут, что сэкономит силы и время на дорогу. Водитель чувствует себя безопаснее под надзором спутника в реальном времени, так как диспетчер всегда знает его точное нахождение и может предпринять меры при незапланированных отклонениях от маршрута или простоях.