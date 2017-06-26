Жительница Саранска лишилась более 7 тыс. рублей, отправив интернет-мошеннице фото своей карты

Очередная жительница Саранска стал жертвой мошенников, орудующих в Сети. 35-летняя дама заказала кроссовки в группе одной из соцсетей. Как отмечается в сообщении пресс-службы МВД, сама переводить деньги она почему-то побоялась и обратилась за помощью к продавцу.

Та с радостью согласилась "помочь" и попросила выслать ей фотографии банковской карты с обеих сторон. Потерпевшая выполнила это условие, а затем сообщила неизвестной женщине коды подтверждения, пришедшие на мобильник.

В результате, со счета удивленной дамы была списана не только цена кроссовок (1300 рублей), а более 7 тысяч. Связаться с продавцом пострадавшей больше не удалось, после чего она обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время устанавливается личность мошенницы.

Источник: 13.мвд.рф