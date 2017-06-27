В Москве покажут "Искусство Мордовии"

В Москве 6 июля откроется выставка "Искусство Мордовии". На ней будут представлены около 120 произведений, созданных за последние полвека. Выставка приурочена к 80-летию Союза художников РМ.

С одной стороны, экспозиция задумана, чтобы увидеть динамику развития изобразительного искусства в регионе-13, с другой - максимально полно продемонстрировать жанровое и стилистическое разнообразие творчества современных авторов.

Помимо работ широко известных авторов в экспозицию включены и произведения тех мэтров, которые сегодня продолжают лучшие традиции отечественной и национальной культуры. В общей сложности будут представлены работы более 60 художников.

Источник: izvmor.ru