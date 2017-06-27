Участницы фестиваля "Локобол-2017" высадили на стадионе в Ковылкино 25 деревьев

Матчи международного фестиваля футбола "Локобол-2017-РЖД" среди команд, составленных из девочек 2003-2006 г.р., прошли в Ковылкино. Был определен последний участник суперфинала турнира, который пройдет в Москве с 3 по 6 августа.

Золотые медали, а вместе с ними и единственную путевку в суперфинал завоевала команда "Виктория" из Екатеринбурга, победившая в финале пермскую "Звезду" со счетом 3:2. Третье место и бронзовые медали – в активе ижевского «Торпедо». Далее в итоговой классификации расположились ульяновская "Волга", нижегородская СОШ-171 и ковылкинский "Олимп".

Юные футболистки также высадили на стадионе "Юбилейный" 15 дубов и 10 сосен. Акция была приурочена к самому турниру. Теперь на станции "Родник "Часовня" появился свой всероссийский парк "Локобол-2017-РЖД".

Источник: izvmor.ru