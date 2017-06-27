Директор саранского магазина перевела телефонному мошеннику 11 тыс. рублей через терминал

Руководитель одного из саранских магазинов подала заявление в полицию, сообщив, что стала жертвой мошенника. По словам потерпевшей, на ее рабочий телефон позвонил незнакомец и выдал себя за представителя компании по техобслуживанию терминалов оплаты.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, аферист рассказал директору торговой точки, что аппарат, вероятно, неисправен, а потому его нужно срочно проверить. Для удобства устранения неполадок мошенник предложил перезвонить на мобильный телефон директрисы и попросил ее подойти к терминалу

Для проверки терминала преступник попросил ее внести купюру на счет QIWI-кошелька. Женщина выполнила требование, а аферист стал придумывать все новые предлоги, чтобы она вставляла новые купюры в терминал. Также он называл ей различные номера телефонов, которые следовало вводить. В общей сложности дама перечислила более 11 тысяч рублей. Осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию.

Источник: 13.мвд.рф