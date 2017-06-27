В Саранске продолжается борьба с неплательщиками за коммунальные услуги

Работники районных администраций применяют к должникам различные меры, в том числе отключения от электроэнергии и воды.

Сообщается, что на Юго-Западе Саранска пришлось пойти на крайние меры. В одной из квартир, владелец которой задолжал за коммуналку свыше 100 000 рублей, была определена индивидуальная заглушка в канализационной трубе. Спустя рекордно короткое время задолженность была погашена.

Согласно сведениям городской администрации в число неплательщиков чаще всего попадают люди среднего возраста. А вот люди пенсионного возраста являются наиболее дисциплинированными. Отрабатывать долги за коммунальные ресурсы и услуги управляющих компаний желающих, как и прежде, в Саранске считанные единицы.

Источник: izvmor.ru