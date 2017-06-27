Житель Саранска стал жертвой "серьезных" мошенников

В полицию Саранска обратился 37-летний местный житель и рассказал, что его обманули на 63 000 рублей интернет-мошенники.

Выяснилось, что мужчина оставил в сети объявление о покупке профильной трубы для строительства объекта. В этот же день ему позвонила неизвестная, которая назвалась представителем компании и сообщила, что требуемый товар есть в наличии, и они готовы оформить договор купли-продажи. Счет на оплату и номера сотовых телефонов для связи поступили на электронную почту жертвы мошенничества. Обговорив с менеджером по телефону условия доставки, заказчик с расчетного счета на счет аферистов перевел крупную сумму.

В результате автомобиль с заказом должен был прибыть по указанному адресу 11 июня. Но товар так и и не доставили, менеджер на звонки не отвечал. Пострадавший был вынужден направиться в полицию.

Источник: izvmor.ru