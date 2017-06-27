В Саранске гостей ЧМ-2018 накормят "медвежьей лапой"

Мэр Саранска Петр Тултаев сообщил, что в 2018 году в городе будут организованы так называемые "зоны гостеприимства" для болельщиков, прибывших на матчи футбольного чемпионата мира. В этих зонах болельщикам предложат перекусить национальными мордовскими блюдами.

"Побывав на нашей земле, гости должны соприкоснуться с культурой нашего народа и обязательно попробовать "медвежью лапу". Главное - создать условия для приобщения к национальным традициям", - отметил Петр Тултаев.

Отметим, что такой опыт Саранска перенял от Казани, где в эти дни проходят матчи Кубка конфедераций, а в следующем году состоятся игры мундиаля.

Источник: izvmor.ru