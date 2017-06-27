В 2017 году в Саранске откроется уникальное общежитие МГУ

Врио главы Мордовии Владимир Волков побывал на строительстве общежития на улице Ульянова. 10-этажное здание находится рядом с мединститутом МГУ им. Огарева и рассчитано на 600 мест.

По прогнозам, общежитие будет открыто уже в 2017 году. Сюда заселятся студенты медицинского института и факультета биотехнологии и биологии.

Данный проект можно считать уникальным для региона по уровню комфортабельности. Здесь будут только двух- и трехместные номера. В каждом из них свой санузел и кухня для приготовления пищи. На каждом этаже предусмотрена прачечная.

На первом этаже расположится тренажерный зал, на цокольный этаж переедет лыжная база университета. К слову, новое общежитие не закроется и во время чемпионата мира 2018 года. К слову, это первое общежитие Мордовии, которое при подготовке к мундиалю построят с "чистого листа".

Источник: izvmor.ru