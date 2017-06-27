Расходная часть бюджета Саранска выросла почти до 10 млрд рублей

На 8-й сессии совета депутатов Саранска рассматривался вопрос городского бюджета. Так, и доходную, и расходную часть казны столицы РМ решено увеличить примерно на 1,474 млрд рублей. Таким образом, расходная часть бюджета теперь составит более 9 млрд 974 млн рублей.

Отметим, что в столице РМ продолжают реализовываться жилищные программы, проводится капитальный ремонт и реконструкция дорог, активизируется переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда. Все это доступно благодаря дополнительным поступлениям в казну города из вышестоящих бюджетов.

В саранских детских садах и школах по-прежнему проходят образовательные проекты.

Источник: adm-saransk.ru