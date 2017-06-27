Петр Тултаев: Счета за арендуемую в Саранске муниципальную землю должны приходить раз в квартал

Мэр Саранска Петр Тултаев раскритиковал ход работ по взысканию задолженности за арендуемую у муниципалитета землю. В 2016 году общая сумма задолженности составила 45 млн рублей, в 2017 году – уже 58 млн.

Счета за арендуемую землю выставляются два раза в год, однако градоначальник считает данный подход неверным.

"Как минимум раз в квартал необходимо выставлять счета тем, кто арендует землю. Многие арендаторы не платят не потому, что не хотят или не имеют возможности, а потому, что забывают это сделать. Работу эту необходимо наладить и выставлять счета раз в три месяца на системной основе", - дал указания Тултаев.

Источник: izvmor.ru