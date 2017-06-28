Петр Тултаев призвал не допустить повторения аварии на тепловых сетях Саранска

Подготовка к отопительному сезону в Саранске идет полным ходом. В пресс-службе горадминистрации сообщили, что на сегодняшний день промыты системы отопления в 57,7 % МКД, в 5,5% - проведена опрессовка.

Что касается подготовки ОАО "СаранскТеплоТранс", то в городе из 102 теплопунктов проверено 26, из 22 котельных – 5, из 20 насосных станций – также 5. Проведена опрессовка 59 км теплотрассы из 230 км.

Мэр Саранска Петр Тултаев напомнил об аварии на тепловых сетях, произошедшей в прошлом отопительном сезоне. Одной из причин ее возникновения стала недоброкачественная опрессовка. В связи с этим градоначальник призвал ускорить темпы работы, чтобы подобная ситуация не повторилась.

Источник: adm-saransk.ru