В Мордовии полным ходом идут профилактические мероприятия с детьми на воде

В течение всего купального сезона в Мордовии будут продолжаться профилактические мероприятия с детьми на воде. В пресс-службе МЧС по РМ подчеркнули, что на планы не повлияет даже плохая погода.

"Всего в регионе купание предусмотрено в 17 оздоровительных лагерях, из которых 8 имеют оборудованные пляжи на водоёмах и 9 имеют бассейны", - сообщает начальник отдела безопасности людей на водных объектах Александр Романов.

26 июня сотрудники МЧС побывали в двух детских оздоровительных лагерях Кочкуровского района. Они проверили готовность пляжа, наличие спасательных средств и необходимой документации. Также с обслуживающим персоналом лагеря был проведен инструктаж том, как предотвратить несчастные случаи на воде с участием детей.

Источник: 13.mchs.gov.ru