Аферистка "развела" жителя Рузаевского района по телефону на 10 тысяч рублей

Житель Рузаевского района Мордовии обратился в полицию с заявлением о том, что стал жертвой мошенницы. По словам пострадавшего мужчины 1954 г.р. ему пришло смс о блокировке банковской карты. В нем было сказано, что все проблемы можно решить по телефону.

Мужчина тут же позвонил по номеру. Ему ответила незнакомка, представившаяся оператором банка, которая сообщила мужчину о сбоях в системе. Аферистка пообещала, что устранит проблему, используя коды, которые будут приходить мужчине по смс. Гражданин по подсказкам мошенницы совершил некоторые действия, в результате чего с его счета были списаны 10 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка.

Источник: 13.мвд.рф