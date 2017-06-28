Судебным приставам пришлось изрядно погоняться за внедорожником Hyundai по Саранску

В Саранске приставы изъяли дорогой внедорожник у злостного должника. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на прием к судебным приставам по исполнительному производству об изъятии автомобиля Hyundai IX 35 пришел представитель должника и рассказал, что внедорожник передан конкурсному управляющему. Однако никаких документальных подтверждений этого не было.

Приставы применили систему "Автопоток" и установили, что автомобиль находится около здания торгово-офисного комплекса "Дом Быта" в Саранске. Сотрудники ГИБДД перекрыли ему путь, однако водитель объехал преграды по тротуару.

Впрочем, спрятать автомобиль злоумышленнику не удалось. По результатам дополнительной проверки было установлено, что внедорожник находится на подземной стоянке. Там транспортное средство и было арестовано.

Источник: r13.fssprus.ru