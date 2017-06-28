В Мордовии начинается новый этап подготовки врачей

В Медицинском институте МГУ им. Н.П. Огарева в торжественной обстановке открыли аккредитационно-симуляционный центр. Благодаря его созданию в республике появится возможность для современной подготовки высококвалифицированных докторов.

Центр располагает большим набором манекенов для отработки разного рода процедур в области хирургии, акушерства, эндоскопии, педиатрии. Кроме студентов, здесь будут заниматься и практикующие врачи, т.к. медицинская профессия обязывает прохождение аккредитации через определенные сроки.

Здание центра двухэтажное, общая площадь - около 800 кв. метров. Построено оно на деньги из республиканского бюджета, а оснащение своевременным оборудованием - федеральные вложения. Общая стоимость проекта - более 50 млн рублей.

На открытии центра побывал врио главы республики Владимир Волков.

"В последние годы мы сделали много для оснащения медицины. Только за последние пять лет вложили в эту сферу более 5 млрд. рублей. Но все это не будет работать, если нет грамотного специалиста", - сказал он.

Источник: e-mordovia.ru