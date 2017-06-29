Дама из Саранска лишилась почти 30 тысяч рублей при продаже гимнастического костюма

42-летняя жительница Саранска обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой мошенников в Сети. Как сообщили в пресс-службе МВД Мордовии, потерпевшая хотела продать гимнастический костюм своей дочери и оставила соответствующее объявление на популярном сайте.

Спустя какое-то время даме позвонил мужчина и сказал, что готов приобрести одежду. При этом он пояснил, что живет в другом городе, поэтому оплата должна пройти по безналу. Гражданка согласилась и продиктовала номер своей карты, однако аферист попросил ее пройти до ближайшего банкомата. Там гражданка под руководством звонившего выполнила несколько операций, в результате которых с карты исчезли 29 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

Источник: 13.мвд.рф