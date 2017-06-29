Маршрут путешествия иконы святого Симеона по Мордовии

Чудотворная икона преподобного Симеона Мироточивого, царя Сербского, продолжает путешествовать по Мордовии. Напомним, по давней традиции с молитвой о помощи к преподобному Симеону обращаются бесплодные супруги.

Две недели икона пребывала в кафедральном соборе. После этого ее повезли по районам республики. Образу святого Симеона успели поклониться жители Рузаевского, Инсарского, Кадошкинского, Ковылкинского и Лямбирского районов.

Накануне, 28 июня, образ привезли в Никольский храм села Атемар (Лямбирский район). Сегодня, 29 июня, икона будет доставлена в церковь Рождества Христова в Кочкурове. Завтра она отправится в Никольскую церковь села Семилей (Кочкуровский район), затем побывает в Ромоданово (1 июля), в селе Анненково (Ромодановский район, 2 июля) и в селе Пятина (Ромоданоский район, 3 июля).

С 4 по 8 июля икону святого Симеона провезут по храмам Ичалковского района.

Источник: izvmor.ru