Жители Саранска, пожаловавшиеся Василию Пискареву на кальянную, пришли с благодарностью

Депутат Госдумы РФ от Мордовии Василий Пискарев 27 июня провел прием граждан. К депутату, в частности, пришли жильцы одного из домов на улице Льва Толстого в Саранске. Почти год назад в их доме открылась кальянная, после чего спокойная жизнь граждан закончилась. Они постоянно становились свидетелями пьяных драк, а жильцы нижних этажей еще и страдали от запахов из кальянной.

"Мы совершенно измучились, отстаивая свои права на покой и тишину, но так и не смогли добиться справедливости", - поделился Виктор Денисов.

После вмешательства депутата покой граждан был восстановлен. Роспотребнадзор по РМ и сотрудники МВД обнаружили многочисленные нарушения и закрыли кальянную, пока что на 60 дней.

Источник: izvmor.ru